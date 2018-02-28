На Донетчине количество претендентов на рабочее место сократилось в 2 раза. Новости

В Донецкой области число безработных, зарегистрированных в центрах занятости, на конец января 2018 года составило 12,4 тыс. человек, что на 5,8% больше, чем на конец декабря 2017 года, и на 15,8% меньше, чем на конец января 2017 года*. Таковы данные Главного управления статистики в Донецкой области.

Количество вакансий, заявленных работодателями в областную службу занятости, в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года увеличилось в 2,3 раза и на конец января составило 1,5 тыс. единиц, что на 22,6% больше, чем на конец января 2017 года.

Таким образом, среди зарегистрированных безработных на одно свободное рабочее место на конец января 2018 года претендовали 8 человек. Для сравнения, на конец декабря 2017 года было 18 человек, а на конец января 2017 года – 12 человек.

В январе 2018 года работу получили 1,2 тыс. человек или 8,1%, против 10,2% в декабре 2017 года и 6,8% – в январе 2017 года. Средний размер помощи по безработице в январе 2018 года составил 2 512 грн. Пособие по безработице на конец января 2018 года получали 75,6% зарегистрированных безработных.

По данным статистики, большую часть безработных, по-прежнему, составляют женщины (60,6%) и молодежь в возрасте до 35 лет (33,4%). Также, уровень зарегистрированной безработицы на конец января 2018 года составил 0,5% населения трудоспособного возраста.

*Данные приведены без учета части зоны проведения антитеррористической операции.

Читайте также: