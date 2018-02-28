Зарплата жителей Донетчины продолжает расти. Главная

В Донецкой области в 2017 году средняя заработная плата штатных работников предприятий, учреждений и организаций составила 7 764 грн*. По сравнению с 2016 годом показатель вырос на 29,6%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Как сообщают в ведомстве, реальная зарплата жителей Донетчины, с учетом инфляции и уплаченных налогов, в 2017 году по сравнению с 2016 годом повысилась на 11,2%.

В декабре 2017 года средняя зарплата в области составила 9 886 грн, что на 20,3% больше, чем в предыдущем месяце, а по сравнению с декабрем 2016 года – на 39%. «Реальная зарплата в декабре по сравнению с ноябрем 2017 года повысилась на 18,2%, по сравнению с декабрем 2016 года – на 19,9%», – отмечается в сообщении.

По данным статистики, задолженность по выплате заработной платы в области на 1 января 2018 года составила 453,4 млн грн. «В течение 2017 года долги увеличились на 190,1 млн грн, или на 72,2%. Невыплаченная зарплата эквивалентна 11,4% фонда оплаты труда, начисленного за декабрь. Долги по зарплате на экономически активных предприятиях на 1 января 2018 года составили 379,5 млн грн, или 83,7% всей задолженности. По сравнению с задолженностью на начало 2017 года это больше на 151,1 млн грн, или на 66,2%»,– отмечают в управлении статистики.

Напомним, Донецкая область по-прежнему занимает второе место в стране по уровню оплаты труда.

*Данные приведены без учета части зоны проведения антитеррористической операции

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