Цены на Донетчине: Овощи – дорожают, сахар – дешевеет . Новости

В Донецкой области в январе этого года продолжился рост цен на потребительские товары. Так, по сравнению с предыдущим месяцем, декабрем 2017 года, цены повысились на 1,6%. Из продуктов питания больше всего подорожали овощи, но стал дешевле сахар. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.
Продукты питания и безалкогольные напитки в течение января подорожали на 2%. В частности, зафиксировано повышение цен по сравнению с декабрем 2017 года на:
- мясо и мясопродукты – на 1%;
- кисломолочную продукцию – на 1%;
- масло – на 1,1%;
- хлеб – на 1,3%;
- рис – на 1,8%;
- яйца – на 2,6%;
- молоко – на 3,2%;
- фрукты – на 3,8%;
- овощи – на 9,5%.
За указанный период цена на сахар снизилась на 1,1%.
Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в январе 2018 года возросли по сравнению с предыдущим месяцем в среднем на 1%. В том числе, содержание домов и придомовых территорий подорожало в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года на 19,3%.
По данным статистики, не повышались цены и тарифы на водоснабжение, канализацию, электроэнергию, природный газ. Оставались практически без изменений цены и тарифы на горячую воду, отопление (прирост составил 0,6%).
Как сообщают в ведомстве, подорожали в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года услуги автодорожного пассажирского транспорта – на 1,7%, железнодорожного пассажирского транспорта – на 2,5%, а также горюче-смазочные материалы – на 4,1%.
Также отмечается, что уровень инфляции за год (по сравнению с январем предыдущего года) составил 16,1%.
Напомним, в 2018 году в Украине цены на продукты питания растут значительно быстрее, чем эксперты предполагали в прогнозах.
Как сообщалось ранее, генеральный директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко прогнозировал, что в этом году в Украине продукты питания будут стоить на 12% дороже, чем в Польше.
*Данные приведены без учета части зоны проведения антитеррористической операции.
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