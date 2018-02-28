Абсолютное перемирие на Донбассе: в Минске готовят такое решение. Новости

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины готовит вопрос об абсолютном перемирии. Об этом сегодня, отвечая на вопросы журналистов, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, пишет «Сегодня.ua».

«Готовим этот вопрос. Но такое решение еще не принято», – сказал Мартин Сайдик.

При поиске мирных решений конфликта на востоке Украины одной из главных задач ТКГ остается обеспечение безопасности и необходимых жизненных условий для гражданского населения. Дипломат также обратил внимание на недавнее сообщение об обстрелах автомобиля медицинской помощи. Он призвал стороны строго соблюдать международные принципы неприкосновенности медперсонала.

Ранее сообщалось, что в начале марта в Луганской области районе населенного пункта Станица Луганская может произойти разведение сил.

Также сообщилось, что результаты заседания экономической подгруппы в Минске дали надежду на восстановление связи Vodafone в «ДНР» в ближайшем будущем.