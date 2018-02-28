А теперь вот скакай по автобусам: Бунт на КПВВ «Майорск» (Видео). Новости

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорск» взбунтовались водители автобусов. По словам перевозчиков, силовики блокировали въезды на импровизированную автостанцию возле пункта пропуска и не дают им работать. Ни один пассажирский транспорт, кроме автобусов сообщением «Бахмут-Майорск» проехать не может.

Автостанция возле КПВВ – пустая. Еще накануне микроавтобусы развозили отсюда пассажиров по разным городам области. Теперь добираться до конечного пункта назначения людям приходится с пересадкой в Бахмуте (до переименования Артемовск). «Свободно здесь я садилась и до КПВВ доезжала. Никаких проблем не было. А теперь вот скакай по автобусам», – поделилась жительница Донецка Раиса Королева.

Водители говорят, что заезды на площадку неизвестные засыпали шлаком. Все автобусные рейсы, кроме бахмутских, – отменены. «Все заблокировано. Все засыпано. Все перековеркано. Не пускают на стоянку», – говорит водитель Владислав.

В знак протеста один из перевозчиков заблокировал движение на трассе Бахмут-Горловка. В один момент на дороге рядом с КПВВ образуется пробка – проезд перекрыт в обе стороны. Стоят все – и живые, и мертвые. «Груз 200. Умер сват. Надо перевозить. Хоронить надо. Все справки есть. Все заказано, все ждут», – рассказал водитель Владимир Вакуленко.

Виновник затора обещает убрать машину, если люди в погонах разблокируют въезд на стоянку. «Причина этого всего затора – военный броневик. Почему полиция не хочет решать эту проблему? Потому что оно является причиной этого затора», – объяснил водитель Константин Чаловский.

Дожидаться составления протокола участники движения не стали. Взяли ситуация в свои руки в прямом смысле.

Перевозчики утверждают, микроавтобусы на привычную стоянку не пускают пограничники и полицейские. На камеру сотрудники полиции заявили, что охраняют здесь общественный порядок. «Да, кто хочет, может заехать. – Автобус тоже? – А почему нет? Тут какой-то запрет есть? Ничего запрещающего здесь нет. – Почему не едут? – Ну чего вы меня спрашиваете?», – сказал инспектор полиции Сергей Будуй.

Впрочем, как только на стоянку пытается заехать микроавтобус, у полицейских находится причина запретить въезд, аргументируя тем, что будет ремонт дороги.

В перспективу ремонта не верит и местный житель. Мужчину наняли для расчистки въезда от горы шлака, которой пытались заблокировать микроавтобусы частных перевозчиков.

А водители микроавтобусов считают, что под видом борьбы с нелегальными перевозками через линию разграничения, власти пытаются задавить частный бизнес. «Я так понимаю, может быть, я не прав, но создали такие условия для того, чтобы одним перевозчикам было удобнее, потому что они грузятся там, а вторым, которые грузятся где-то там далеко, понятное дело, пользоваться такими услугами люди не будут. Но до этого эти перевозчики приезжали сюда и были востребованы, получали, наверное, прибыль какую-то, платили налоги. Это официальные перевозчики, у них документы проверяли» – объяснил водитель микроавтобуса Сергей Борщ.

Пока автотранспортные страсти разгорались в непосредственной близости от КПВВ, в двух километрах по направлению к Бахмуту свой пост контроля устроила служба по безопасности на транспорте. Сколько водителей-нелегалов задержали, и какие нарушения выявили за сегодня, журналисты пытались выяснить у инспекторов. Все вопросы госслужащие проигнорировали.

Кто инициировал транспортные нововведения рядом с КПВВ «Майорск» и зачем – на месте никто объяснить не смог. Расстояние, которое при пересечении пункта пропуска теперь нужно проходить пешком, увеличилось. И это не вызывает у людей ничего, кроме возмущения. «А простой народ всю жизнь страдает, с*ки, долбоящеры. Натуральные долбоящеры», – сказала женщина.

На других КПВВ такие проверки не проводятся.

Напомним, 22 февраля на КПВВ «Майорск» наблюдались огромные очереди. Как сообщил Благотворительный фонд «Право на защиту», «они вызваны тем, что полиция проводит операцию по выявлению нелегальных перевозчиков». Чтобы избежать штрафов, нелегалы высаживают пассажиров в километре от КПВВ. Люди вынуждены с сумками идти пешком.

При этом глава Зайцевской военно-гражданской администрации Владимир Веселкин заявляет, что такие рейды – не более, чем показуха, а на самом деле контрольный пункт въезда-выезда – это площадка для коррупции.

Также Веселкин опубликовал очередное видео беспредела, происходившего на КПВВ «Майорск» 28 февраля. На видео женщина с ребенком, который еле передвигается, и мужчина на костылях сообщают, что военные не разрешили водителям подвезти их до КПВВ.

По материалам видеосюжета «ТК Донбасс». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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