В «ДНР» дали гарантии безопасности для восстановления связи Vodafone. Новости

Сегодня, 28 февраля, основным вопросом социально-экономической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу, заседание которой прошло в Минске, было – восстановление мобильной связи на территории «ДНР». Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в этой группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Во время заседания достигнуто соглашение о необходимости восстановления линии мобильной связи, ОРДО* заверила в предоставлении гарантий безопасности для ремонтных бригад. Украинская сторона предоставила такие гарантии еще 12 февраля 2018 года, информация об этом была передана СММ ОБСЕ. В сегодняшнем заседании подгруппы принял участие представитель компании мобильной связи "Водафон Украина", он подчеркнул: компания готова отремонтировать соответствующее оборудование, которое находится на неподконтрольной Украины части Донбасса. После проведения необходимых ремонтных работ на поврежденных объектах компании, в случае необходимости, украинская сторона готова рассмотреть вопрос по улучшению качества работы сетей на территории ОРДЛО», – сообщила Дарка Олифер.

Ранее сообщалось, что «председатель народного совета республики» Денис Пушилин заявил, что результаты заседания экономической подгруппы в Минске дали надежду на восстановление связи Vodafone в «ДНР» в ближайшем будущем.

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь оператора «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. Поэтому в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера Vodafone (МТС). После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.

Ранее сообщалось, что представители Vodafone обсудят с Трехсторонней контактной группой связь в Донецке.

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