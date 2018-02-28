Переселенцы станут якорем, который будет держать Донбасс в Украине, – Порошенко. Новости

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) должны вернуться на Донбасс и стать якорем, который будет держать этот регион в Украине. Такое мнение высказал сегодня, 28 февраля, президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Прошло уже почти 4 года с начала оккупации. Люди интегрируются в новых условиях жизни, дети ходят в школу, найдено место работы, место для жизни. Но у нас другая цель. Это люди, которые не отравлены российской пропагандой. Эти люди, независимо от их симпатий и антипатий, должны вернуться на освобожденный Донбасс и быть тем якорем, который держит Донбасс в Украине», – сказал Петр Порошенко.

Он также уточнил, что поэтому ставит задание региональным руководителям, чтобы делать все возможное, чтобы не забирать у переселенцев желание и право вернуться на Донбасс.

Ранее сообщалось, что Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН должна быть на Донбассе только на приемлемых для Украины условиях, при этом государство оставляет за собой право освобождать свои неподконтрольные территории военным путем.