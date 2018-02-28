«Нафтогаз» выиграл в Стокгольме арбитражный суд против «Газпрома». Новости

«Нафтогаз» выиграл в Стокгольме арбитражный суд против «Газпрома». Об этом сегодня, 28 февраля, сообщила первый вице-спикер Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Контракт Тимошенко и В.Путина был кабальным для Украины. Он обошелся украинскому бюджету в миллиарды. Теперь – точка. Политическое решение судиться с Газпромом принял президент Порошенко, и я горжусь всей украинской командой, которая сопровождала этот суд и выиграла», – пишет Геращенко.

Информация об удовлетворении искового требования «Нафтогаз» за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита также подтвердили в пресс-службе «Нафтогаза». Уточняется, что по решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаза» присудили компенсацию в $4,63 млрд от «Газпрома». Также арбитраж отклонил требование «Газпрома» оштрафовать украинскую компанию за якобы незаконно отобранные объемы транзитного газа.

В итоге, по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме, российский «Газпром» должен заплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза».

Ранее сообщалось, что российский «Газпром» прекратил выставлять счета НАК «Нафтогаз Украины» за поставки газа в неподконтрольные украинским властям районы Донбасса.

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