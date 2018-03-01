Звонки хоть настройте: Жители Донецка оценили сигнал 4G от «Феникса». Новости

В неподконтрольном Донецке местный оператор мобильной связи «Феникс», возможно, начал тестировать 4G-связь. Об этом сообщают дончане в социальных сетях.

При этом «министр связи ДНР» Виктор Яценко заявлял, что официальное тестирование 4G запланировано на конец марта.

«Пока вы пытаетесь настроить 3G, "Феникс" уже 4G запустила», – констатирует автор одного из постов, подкрепляя слова скрином:

Те, кто также заметил подобное новшество на своих телефонах, отмечают, что система «просто показывает, что есть такая сеть, а при подключении к ней даже обычная связь пропадает ненадолго».

У других в виде «Phoenix 4G» отображается обычная сеть оператора. «Ну, так это просто название сети "Phoenix 4G". Можно хоть 58G написать. У меня она всегда так называлась», – пишет Сергей.

Иван Ш.: «Нет, это реальный 4G, почитайте телеграм минсвязи. Но он пока недоступен для подключения. Но он появился 3 дня назад»:

Сергей: «Если это реально 4G, то он появился у "Феникса" еще прошлой осенью, когда я пакет купил. И есть еще такой нюанс – я сейчас в Торезе, здесь даже EDGE появляется не всегда»;

Данил: «4G на телефоне появляется исключительно, когда подключаешься к сети wi-fi, а после отключения и вообще может вылить связь. Слоган "связь для победы" очень уместен».

Участники социальных групп активно отреагировали на новость о «фальстарте». Прежде всего, они акцентируют, что до сих пор на «Фениксе» полноценно не отлажена услуга обычного дозвона:

Алексей: «Это какой-то ужас, пускай связь сначала настроят»;

Руслан В.: «Если такой крутой инет – где же связь нормальная? Рубим бабло, минсвязи, не обеспечивая покрытия»;

Руслан: «Правильнее было бы сказать: "Пока вы пытаетесь хоть куда-то дозвониться..."»;

Андрей: «Пока вы сотый раз набираете абонента, чтобы дозвонится, "Феникс" запустил 4джиииииии!)))))»;

Евгений: «Короче, я все равно живу на Восточном (в Макеевке), и у нас по прежнему фактически нет сигнала даже сотового. Так что мне лично хоть 4G хоть 256G разницы никакой»;

Вика: «Дозвон зависит от того, смотря в какой части Донецка живете. Мне брат с Текстильщика дозванивается, а я ему с Буденновского района – нет. Бывает, конечно, что получается, но предпочитаю смс».

Другие подмечают, что «Феникс» так и не доработал свою 3G-связь, а уже замахнулся на новый уровень. Например, до сих пор при переключении телефона на 3G-связь, не возможно совершать звонки, и наоборот:

Сергей: «Вроде, как обещали до конца этого месяца 3G будет работать полным ходом, как итог – одни пи**аболы))»;

Андрей: «Мне интересно, когда интернет будет работать вместе с возможностью совершать звонки, не переключаясь?»;

Богдан: «Они еще связь не запустили, а вы говорите об интернете...»;

Оля: «Чё, на "Фениксе" реально интернет работает?»;

Лера: «У меня у одной нет мобильного инета?».

Как всегда были и те, кто оценил новость с сарказмом:

Игорь: «У меня работает 4G на "Фениксе"… После 0,5 "Зубровки"… С марса дозваниваются»;

Александр: «Ставишь в центре комнаты стул, обязательно из дуба 135-летнего, вокруг него рисуешь звезду, после чего берешь в правую руку бубен, а в левую – маракас, и начинаешь прыгать на левой ноге, по часовому кругу, приговаривая, что-то на латыне, и главное условие – должна быть круглая, красная луна. После чего уйдешь в лес на 3 дня, и будет тебе 4джи»;

Сергей: «5 G есть у Рыспублике – не то что у загнивающей Европы».

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

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