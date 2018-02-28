Россия несет ответственность за Донбасс и Сирию, – канцлер Австрии. Новости

Россия несет ответственность за происходящее на востоке Украины и в Сирии. Об этом сегодня, 28 февраля, заявил канцлер Австрии Курц на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «УНИАН».

«Мы говорили о том, какие есть возможности ослабить напряжение, убрать напряжение между Россией и ЕС. В первую очередь я использовал шанс выразить наши ожидания, не только по государственности, но и международного права. Обсуждая двусторонние отношения, отношения на уровне России и ЕС, мы говорили об очагах кризиса, например, восточная Украина, а также положение в Сирии. Конечно, здесь Россия несет большую ответственность», – сказал Курц. Он подчеркнул, что нужно «сделать все, чтобы прекратить эту невыносимую ситуацию» в Сирии.

«Что касается Украины, то это мы тоже обсудили. В прошлом году я имел честь председательствовать в ОБСЕ и посещал восточную Украину. Наша цель – обеспечить прекращение огня в восточной Украине. Мы рады, что по линии соприкосновения очень важную работу выполняет мониторинговая миссия наблюдателей. Конечно, это долгий путь к политическому решению. Мы ожидаем реализации Минских соглашений. До того, как они будут воплощены, еще должны быть сделаны положительные шаги, чтобы сократить там напряжение», – сказал Курц.

Он заверил, что Австрия готова внести свой вклад и обеспечить длительный мир на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин на совместной с канцлером Австрии Себастьяном Курцем пресс-конференции сказал, что Россия не против поставить неподконтрольный Донбасс под международный контроль.