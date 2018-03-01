В Краматорске обещают сдать в эксплуатацию общежития для переселенцев этой весной. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) этой весной сдадут в эксплуатацию три общежития для переселенцев. Об этом сообщил городской голова Андрей Панков.

«У нас реализуются проекты совместно с Европейским Союзом, в которых город соучаствует местным бюджетом. Капитально реконструируются три общежития – в разных частях нашего города: парк Юбилейный, старая часть города и соцгород», – сказал мэр.

«Три общежития в апреле будут сданы под ключ. Жилье получат именно переселенцы. Приобретать квартиры мы не имеем возможности», – добавил Панков.

Мэр Краматорска также сообщил, что участников АТО поддерживают материально: «Участникам АТО при демобилизации выделяется финансовая помощь, каждому участнику».

Как сообщалось ранее, в центре для реабилитации инвалидов «Донбасс» в Краматорске проживают переселенцы с инвалидностью. В поисках жилья они собрали документы и надеялись после окончания обучения получить жилье в общежитиях, ремонт которых за средства ЕС начался еще в 2014 году, но увидели здания и помещения в плачевном состоянии.

В конце 2017 года технический эксперт по ремонту общежитий в Краматорске Леонид Лищук заявил, что и в Славянске, и в Краматорске (Донецкая обл.) действуют коррупционные схемы чиновников, ворующих деньги, выделенные Европейским Союзом на ремонт общежитий под социальное жилье для переселенцев. По его словам, при самых медленных темпах общежития за выделенные деньги можно было отремонтировать за 6 месяцев, а не тянуть 3 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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