Реабилитация в бизнесе: Гранатометчик после возвращения из АТО открыл кофейню. Новости

Участник АТО Богдан Балабан по возвращении из зоны боевых действий на Донбассе прошел в центре занятости бизнес-курсы и открыл во Львове собственную кофейню. Украинский военный признается, что раньше представить себя не мог в роли повара, но ежедневный труд считает хорошим способом адаптироваться к мирной жизни.

«Попробовали и очень неплохо у нас получились сэндвичи. Все начали их хвалить, и мы начали делать сэндвичи с напитками, кофе. Постепенно набирались опыта. Я ненавижу готовить, я никогда не мог подумать, что когда-нибудь я буду делать какие-то хот-доги и сэндвичи. Я даже представить себе не мог, что это будет мое будущее», – рассказывает Богдан.

Реализовывать свой проект и в работе кофейни ему помогает супруга Виктория. «Работа в кафе – это, наверное, лучший вариант, который мог бы быть. Я вижу, что ему очень нравится. Он старается, он живет этим, а если бы кафе не было – я не знаю, скорей всего, отсидел бы определенный период дома просто, отдохнул бы, отошел и снова бы вернулся в АТО», – говорит она.

О зоне АТО Богдан вспоминает часто. В составе батальона «Азов» он был 2,5 года. Воевал за Широкино, Марьинку, Гранитное и Докучаевск. Любимое оружие – гранатомет. Мужчина сознается, что до сих пор хочет вернуться на передовую. «Это очень хороший опыт. Как бы это не звучало, но война нас учит. Я переосмыслил всю свою жизнь, поменял полностью свое сознание и начал больше ценить детали», – отмечает он.

За время работы кофейни появились и постоянные посетители. «Приятно, когда бойцы возвращаются с востока, находят себя в чем-то, реализуются в мирной жизни. Это отвлекает, возможно, от того, что было там», – считает один из клиентов заведения.

В настоящее время Богдан Балабан планирует открытие сети кафе во Львове. «У меня был долгий разрушительный период. Причина была только в том, что я не видел себя, не видел своего будущего – я не хотел возвращаться к обычной работе, не хотел каждый день работать. Нужно работать, только работать. Когда мы ничего не делаем, у нас слишком много мыслей, а нужно посвятить себя какому-то делу», – добавил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеосюжету ТК «5 канал»