Маячок для Захарченко: Украинский боец рассказал, как попал в плен к «ДНР». Новости

Житель Бердянска (Запорожская обл.) Иван Тыренко с началом боевых действий на Донбассе хотел пойти на фронт добровольцем, но, когда началась война, ему был 21 год, и в военкомате ему отказали так как принимали на службу только с 25 лет. Парень пошел в территориальную оборону, где во время очередного задания на линии разграничения попал в плен «ДНР».

В начале 2015 года Иван хотел пойти со старшим братом воевать на Донбасс, позже записался в отряд территориальной обороны – стоял на блокпостах. «Меня это не устраивало, потому что это блокпост. Мне хотелось чуть подальше пойти», – вспоминает он.

Парень прошел учения, спецподготовку, а на первом задании – сразу же первый бой. «Это был декабрь 2015 года, тогда наша ДРГ со стороны Павлополя, который сепары поджали, мне нужно было проехать к ним в тыл. Я пошел с нашими ДРГ-шниками, нас начали накрывать свои с одной стороны и сепары с другой стороны, нам некуда было деваться просто, нужно было встречаться с ними. Помогал ДРГ-шникам», – рассказывает Иван.

Его отправили в тыл противника, где он мог рассчитывать только на свои силы. «Мне нужно было просто расставлять маячки и наводить на себя артиллерию, выбивать их. У них есть 7-й полк, нам надо было его выбить. Потом военную полицию нужно было понабрасывать. Я это сделал – установил маячки, наводил на себя огонь и перешел зону», – говорит участник АТО.

На его счету – два удачных выхода из тыла противника, на третьем – его вычислили. «Секунда страха, а потом – что делать? Я понимаю, что идут за мной, и когда в меня ткнули пальцем, а второй прикладом ударил в лицо, я думал – все, расстреляют. А я должен был сделать им такой "хороший подарок" к 9 мая – нужно было… Их "глава" должен был приехать – Захарченко. Должны были с ним "встретиться". Мне нужно было на площади установить маяки», – рассказал Иван.

Он отметил, что попал в плен 8 мая 2016 года, его пытали около 12 часов и звонили с его телефона родным: «Матери позвонили и говорят: "Вы знаете такого?" Она: "Конечно". "Ну, мы его расстреливаем"».

Но Ивана не расстреляли, а держали в качестве заложника в макеевской колонии.

Старшего солдата территориальной обороны освободили вместе с остальными 73 пленными 27 декабря 2017 года. После освобождения из плена и прохождения лечения в госпитале Иван Тыренко решил остаться в Киеве. «Хочу здесь заработать, обосноваться. Сын остался в Бердянске – Кирилл, 5 лет. Это мой смысл жизни, есть ради кого жить и стараться», – поделился участник АТО своими планами на будущее.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеосюжету ТК «UA TV»

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