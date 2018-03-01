Правительство хочет снять мораторий на проверки предприятий на Донбассе. Новости

На заседании правительственного комитета 27 февраля был рассмотрен законопроект о снятии моратория на проверки предприятий, расположенных в Донецкой и Луганской областях, в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом во время отчета в Верховной Раде о деятельности правительства рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Общая задолженность, которая у нас возросла по заработной плате, львиную часть составляет задолженность предприятий Донецкой и Луганской областей. В соответствии с законодательством, именно там органы гоструда не имеют права на проведение проверок, хотя задолженность растет в первую очередь именно в этих регионах», – сказал он.

«Сейчас мы подготовили законопроект, надеемся на его поддержку, чтобы дать инструментарий нашим органам влиять на ситуацию с защитой прав работающих граждан», – добавил Рева.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Рада»

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