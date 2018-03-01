Мэр Краматорска рассказал, появится ли в городе горячая вода. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) включать централизованное горячее водоснабжение не планируют, потому что цена за эту услугу будет очень высокой. Об этом рассказал городской голова Андрей Панков.

«Мы проводили переговоры с "Краматорсктеплоэнерго", это главная энергогенерирующая компания в городе, от которой зависит, будет ли горячая вода для жителей города. Хотя это их услуга, это их доход, но и они настаивают на том, чтобы горячая вода в том объеме генерации, в котором она была 5 лет назад, этот процесс не включать», – говорит он.

«Насколько я знаю, мы проводим статистические исследования с ЖЭКами, что больше 80% граждан города уже обзавелись электронагревательными приборами, что обеспечивает более-менее комфортные условия, у них есть горячая вода», – продолжил Панков.

Мэр подытожил, что централизованного горячего водоснабжения в Краматорске не будет. «Мы не можем включить такой дорогой тариф на горячую воду. Если "Краматорсктеплоэнерго" включится в этот процесс и начнется генерация, для людей это будет большим ударом по карману. Мы на это пойти сегодня не можем», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»