Жители Краматорска жалуются на кладбище без ограды. Новости

Жители Краматорска жалуются на кладбище без ограды

01.03.18 09:14dnews.dn.uaНовости

Андрей Панков. Фото: скриншот видео «АКМЦ»

В Краматорске (Донецкая обл.) кладбище, расположенное вблизи жилых домов в микрорайоне Лазурный, не обнесено оградой, но ситуацию исправят в этом году. Об этом рассказал городской голова Андрей Панков.

«Поступали жалобы в городской совет. Я уже дал распоряжение службам. Этот вопрос на контроле. Выделяется бюджетное финансирование, и в этом году это кладбище будет обнесено забором», – говорит он.

«Конкретные команды получили коммунальные предприятия и ритуальная служба при городском совете. Все это мы нормализуем забор будет», – добавил мэр.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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