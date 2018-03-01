Жители Краматорска жалуются на кладбище без ограды. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) кладбище, расположенное вблизи жилых домов в микрорайоне Лазурный, не обнесено оградой, но ситуацию исправят в этом году. Об этом рассказал городской голова Андрей Панков.

«Поступали жалобы в городской совет. Я уже дал распоряжение службам. Этот вопрос на контроле. Выделяется бюджетное финансирование, и в этом году это кладбище будет обнесено забором», – говорит он.

«Конкретные команды получили коммунальные предприятия и ритуальная служба при городском совете. Все это мы нормализуем забор будет», – добавил мэр.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

Читайте также: