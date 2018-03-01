Сводка из зоны АТО за 28 февраля: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 5 обстрелов украинских позиций. Об этом сегодня, 1 марта, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник вел огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитной установки и пулеметов по силам АТО у Луганского, а из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливал силы АТО у Новгородского. Гранатометы различных типов и стрелковое оружие противник применил неподалеку Крымского.

На донецком направлении под обстрелы из минометов калибрами 120 мм и 82 мм попали позиции сил АТО вблизи Павлополя, что на Приазовье.

В «ДНР» заявляют, что «за прошедшие сутки ВС Украины 5 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 149 единиц. Под обстрелы попали районы 4-х населенных пунктов, в том числе Докучаевск, поселок Лозовое Ясиноватского района и северная окраина Горловки».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.