Прекращение войны на Донбассе в приоритете, но о Крыме не забыли, – экс-посол США. Новости

США не снимут санкции с России и будут вводить новые, даже после того, как Кремль выведет свои войска из Донбасса, потому что о Крыме никто не забыл. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине в 2003-2006 годах, директор Евразийского центра в составе Атлантического совета Джон Хербст.

«Вашингтон понимает, что нам надо применять еще санкции, чтобы убедить Кремль прекратить агрессию в Украине и вмешательство в наши выборы. Крым остается на международной повестке дня, может не на самом первом месте, но все-таки остается. Главный вопрос сегодня для Украины в области безопасности – это прекращение войны на Донбассе», – говорит он.

«Но это не значит, что мы забываем Крым. Даже после того, как Кремль уйдет из Донбасса, санкции в отношении Крыма останутся. Мы знаем, что цена Крыма для Кремля возрастает. Мы знаем, что поток субсидий в Крым растет, и это для них проблема», – добавил Хербст.

Американский дипломат также рассказал, что переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе между специальным представителем США Куртом Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым сложные и непредсказуемые. Кроме того, он считает, что невыполнение Россией Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе дает повод Америке и странам Евросоюза вводить против РФ новые санкции, и это то, что может заставить Кремль уйти из Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

Читайте также: