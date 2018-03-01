Прекращение войны на Донбассе в приоритете, но о Крыме не забыли, – экс-посол США. Новости

США не снимут санкции с России и будут вводить новые, даже после того, как Кремль выведет свои войска из Донбасса, потому что о Крыме никто не забыл. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине в 2003-2006 годах, директор Евразийского центра в составе Атлантического совета Джон Хербст.
«Вашингтон понимает, что нам надо применять еще санкции, чтобы убедить Кремль прекратить агрессию в Украине и вмешательство в наши выборы. Крым остается на международной повестке дня, может не на самом первом месте, но все-таки остается. Главный вопрос сегодня для Украины в области безопасности – это прекращение войны на Донбассе», – говорит он.
«Но это не значит, что мы забываем Крым. Даже после того, как Кремль уйдет из Донбасса, санкции в отношении Крыма останутся. Мы знаем, что цена Крыма для Кремля возрастает. Мы знаем, что поток субсидий в Крым растет, и это для них проблема», – добавил Хербст.
Американский дипломат также рассказал, что переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе между специальным представителем США Куртом Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым сложные и непредсказуемые. Кроме того, он считает, что невыполнение Россией Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе дает повод Америке и странам Евросоюза вводить против РФ новые санкции, и это то, что может заставить Кремль уйти из Донбасса.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
Читайте также:
- «Сохранить лицо»: США ищет прикрытие для Путина при уходе России из Донбасса
- Непростой танец о Донбассе: Экс-посол США о переговорах Волкера и Суркова
- В Минских соглашениях есть то, что заставит Россию уйти из Донбасса, – экс-посол США
- У Волкера и Суркова есть «дорожная карта» по Донбассу, – политолог
- Волкер сделал важное заявление по Украине
- В США назвали преимущества Украины перед Россией в конфликте на Донбассе
- Выступая против «Минска-2», в Украине играют с безопасностью страны, – экс-посол США
- Американский дипломат рассказал о назначении Волкера представителем США по Донбассу
- Украина бы завоевала Донбасс, если бы не поддержка российской армии, – экс-посол США
- Гибридная война и надежда на санкции: Марчук о перспективах минского процесса
Комментарии