На Донетчине обесточены 42 населенных пункта, – ГСЧС. Новости

В Донецкой области из-за осложнения погодных условий обесточены 42 населенных пункта. Об этом сегодня, 1 марта, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

«В результате осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 174 населенных пункта в 10 областях», – говорится в сообщении спасателей.

Уточняется, что больше всего отключений – в Донецкой области, где обесточены 42 населенных пункта.

Также сообщается, что в связи с усилением ветра ограничена лоцманская проводка судов в Мариупольском морском порту.

Ранее сообщалось, что 27 февраля из-за сложных погодных условий в Донецкой области обесточены 22 населенных пункта.

Напомним, в Донецкой области открыты пункты обогрева и площадки для автомобилистов. В снежные ловушки попал транспорт на трассах.

Как сообщалось ранее, на Донбасс надвигаются 2 циклона. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Также сообщалось, что сотрудники ДТЭК «Донецкоблэнерго» восстанавливают энергоснабжение населенных пунктов, обесточенных из-за непогоды.

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