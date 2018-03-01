Мы же деньги принесли: Блогер из Горловки рассказал об очередях в «республиканский банк» (Фото). Новости

В неподконтрольной Горловке наблюдаются очереди в отделения и у банкоматов «центрального республиканского банка». Об этом 28 февраля на своей странице в Facebook рассказал горловский блогер Егор Воронов.

«ТОП-новость прошедших 12 дней в Горловке – очереди в отделения и у банкоматов ЦРБ. Как известно, 23 февраля в ДНР – официальный праздник, а, значит, выходной день. Заработную плату работникам бюджетных сфер попытались выдать до праздника. А поскольку 23 февраля выпало на пятницу, то в этот день отделения банков не работали, а 22 и 24 числа у них был сокращенный рабочий день», – описывает ситуацию Воронов.

Он отмечает, что денег в центральных горловских банкоматах не было уже к вечеру 23 февраля (инкассаторы просто не успевали их заправлять). 26 февраля, по словам блогера, начали перечислять «запоздавшие зарплаты».

«В отделения ЦРБ устремились бюджетники, которым "по рекомендациям" администрации города нужно заплатить коммунальные услуги до 1 числа следующего месяца. Кроме того, в очередях стояли предприниматели-налогоплательщики, пенсионеры и "внеочередники". Кстати, в отделениях "Почты Донбасса" оплату за коммунальные услуги перестали принимать 26 февраля. Сюда же добавим "проблемы со связью" у компьютеров кассиров», – утверждает Воронов.

В итоге блогер пытался оплатить коммуналку 3 дня. «Итог? Пытался заплатить "коммунальные" 3 дня (и далеко не я один). В понедельник мне встретились люди, которые, чтобы заплатить за свет/воду/газ/мусор/тепло, простояли в банке 3 часа! Решил отложить платеж. Во вторник (27 февраля) попал в отделение, где передо мной стоял 21 человек. Пришел я туда в 15:20, а закрывалось оно в 16:45. Людей обслуживали по 8-12 минут. В это же время в главном отделении центробанка ДНР (бывшее помещение "Брокбизнесбанка" напротив администрации) в "предбанничке" столпилось человек 30. Ругань, скандалы и попытки выяснить, кто за кем», – утверждает он.

В итоге оплату Воронову удалось произвести 28 февраля «в одном из небольших отделений ЦРБ». «Стоял 1,5 часа. В отличие от понедельника и вторника, на улице было чуть теплее, поэтому не пришлось втискиваться в предбанники. Обычно у центробанков 3 стадии очереди – уличная (самая короткая), порожная и зальная», – уверяет Воронов.

«За эти дни на приеме оплат коммунальных услуг работали по одной кассе в каждом отделении ЦРБ. "Мы же деньги принесли. Почему такое отношение? Почему по морозу люди должны выстаивать сумасшедшие очереди?" Вот примерно такие разговоры я слушал 3 дня», – добавил он.