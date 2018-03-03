В Кропивницком школьники изготавливают мини-печи для бойцов АТО (Фото). Новости

В Кропивницком (до переименования, – Кировоград) школьники изготавливают для украинских военнослужащих самодельные мини-печки. Уже удалось сделать несколько десятков устройств бойцам третьего полка спецназначения.

После уроков старшеклассники мастерят печки для бойцов АТО. Инициатором изготовления изделий стал Клим Сябренко. «После того, как мой отец поехал в АТО, обнаружил такую проблему – бойцы мерзнут в блиндажах и в окопах. Мы решили немного покопаться в интернете и сделать печку», – рассказывает мальчик.

Первые несколько изделий ребенок сделал дома с отцом, а потом попросил учителя труда, чтобы тот помог усовершенствовать их – сделать компактными и экономными. Так в школе №34 в Кропивницком появилась инициативная группа старшеклассников, которая начала изготавливать металлические мини-печки. Над изделиями мальчики трудятся по специально созданным эскизам и шаблону. К делу подключились и девочки – шьют чехлы для печей.

«Нужно раздвинуть затворки, положить одну или две таблетки сухого топлива и поджечь», – рассказал о мини-печке Клим.

На мини-печке можно кипятить воду и греть пищу.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»