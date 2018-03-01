Путин должен уйти из Донбасса, потому что не может там победить, – экс-посол США. Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин должен понять, что не может победить на Донбассе, а агрессия РФ в Украине – громадная ошибка для России. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине в 2003-2006 годах, директор Евразийского центра в составе Атлантического совета Джон Хербст.
«Путин может делать почти все, что он хочет в отношении внешней политики. Я не знаю, понимает ли Путин, что его агрессия на Донбассе – громадная ошибка для России, но я знаю, что многие влиятельные россияне, москвичи, высокопоставленные русские это понимают», – говорит он.
«Он должен уйти из Донбасса, потому что он не может там победить. В какой-то день он это осознает. Когда он это осознает, я думаю, он это сделает. Может быть так и будет после выборов, пока не знаю, но я уверен в этом, что если он это поймет, он это сделает», – считает Хербст.
По его мнению, персональные санкции на людей из окружения президента РФ Владимира Путина могут повлиять на политику в России. «Я сторонник таких санкций. Я думаю, что, если бы самые близкие Путину люди не могли получать визы в Америку и Европу, не могли бы там купить шикарные дома, не могли бы послать туда своих детей воспитываться, я не говорю сразу, но в течение небольшого времени это повлияло бы на политику Путина», – продолжает дипломат.
«Потому что он не может управлять Россией без сторонников, без союзников. Несмотря на то, что россияне говорят о Западе в национальных интересах, в конце концов, они любят сладкую жизнь. Они хотят иметь все удобства Запада, не только у себя в России, но и на Западе», – добавил Хербст.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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