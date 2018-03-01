Транспортные новости Горловки: Такси по смс и Viber. Новости

В неподконтрольной Горловке некоторые таксисты ездят без «лицензии». Проблемы со связью заставляют горловчан искать обходные пути: теперь такси можно вызвать по смс и Viber. Об этом 28 февраля в Facebook рассказал горловский блогер Егор Воронов.

«ТОП-тема – связь. А вы думали, что она, волшебным образом, сама собой решилась? Увы. Связь республиканского оператора "Феникс" все так же находится в сфере добрых намерений. Улучшения есть, но... 2-3 из 10 смс не доходят, звонить приходится по 5-6 раз через "Сбой связи" и "Сеть занята", а в городе остаются "мертвые зоны". Зато "узел связи" возле ТЦ "Галактика" прогрессирует. У "телефонного барьера" уже расставлены урны для мусора. В самом гипермаркете есть кафе, терминал и банкомат ЦРБ, а в толпах звонящих ходят люди в жилетах "МТС" – продают sim-карты и пополнения. Скоро, чувствую, появятся и термосники "чай-кофе". Кстати, тут же ловит и Lifecell, и Kyivstar. В особо лунную погоду связь от Vodafone пробивается до 245 квартала (район ВГСЧ), и людям в три часа ночи начинают приходить sms», – рассказал о ситуации со связью Воронов.

Также он утверждает, что такси в Горловке теперь можно вызывать по смс и Viber. «Точно подобное практикуют "Донбасс" и "Евро+Элит". Какова сейчас стоимость проезда? По "Евро+Элит" посадка – 50 руб., до 500 метров (24 грн по местному курсу), и 15 руб. (7 грн) за каждый следующий километр. Появилась и новая служба перевозок – "Городское такси"», – уверяет он.

«Нужно добавить, что некоторые таксисты в Горловке до сих пор ездят без лицензии. Почему? Лицензия на 5 лет стоит 5 тыс. руб. (2381 грн). И где-то эти деньги водителям нужно брать», – добавил он.

Также Воронов утверждает, что горловчане стали активно пользоваться системой BlaBlaCar. «Ездят в Ростов-на-Дону за 350-700 руб. (167-333 грн), Москву за 1000-1200 руб. (476-571 грн) и даже Донецк за 50-90 руб. (24-43 грн)», – пишет блогер.