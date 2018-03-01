На Донетчине восстанавливают энергоснабжение: Привлечены 96 бригад специалистов. Новости

Энергетики ДТЭК Донецкоблэнерго преодолевают последствия очередной стихии на Донетчине. Об этом сегодня, 1 марта, сообщили в пресс-службе предприятия.

Шквальные ветры, снег с дождем и оледенение привели к очередным массовым аварийным отключениям. На утро 1 марта в Донецкой области, по данным энергетиков, обесточен 51 населенный пункт, 343 трансформаторные подстанции, 32 линии электропередач 6-10 кВ.

Над восстановлением энергоснабжения региона трудятся 96 бригад энергетиков и 64 механизма. На наиболее сложные участки планируется привлечь дополнительные бригады из северных районов, практически не затронутых непогодой.

Больше всего от последствий непогоды пострадали Константиновский, Волновахский, Первомайский, Великоновоселковский, Селидовский районы. Есть повреждения в Бахмутском, Никольском и Марьинском районах.

Восстановительные работы сильно осложняются оледенением линий и оборудования, сильным ветром, заносами и гололедом на дорогах. Подъезд к месту работ зачастую затруднен.

Как сообщалось ранее, на Донбасс надвигаются 2 циклона. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

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