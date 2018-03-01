В Украине средние зарплаты выросли на 37%, – Рева. Новости

В 2017 году в Украине удалось увеличить фонд оплаты труда на 212 млрд грн, в сравнении с 2016 годом. Об этом во время отчета в Верховной Раде о деятельности правительства рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Если в 2016 году фонд оплаты труда составлял 584 млрд грн, то по итогам 2017 года он составил 796 млрд грн», – сказал он.

Он отметил, что в связи с увеличивающимся потоком трудовых мигрантов из Украины за рубеж, рост заработных плат в 2017 году был своевременным шагом. «Если мы хотим прекратить процесс трудовой миграции, повышение заработной платы является первым условием, чтобы этот процесс был остановлен. Среднемесячная заработная плата за прошлый год увеличилась на 37% и составила 7104 грн по состоянию на 1 января 2018 года. Реальная заработная плата за это время выросла на 19,1%», – сообщил министр.

Рева добавил, что в 2017 году также удалось повысить зарплаты работникам бюджетной сферы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Рада»

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