В Украине приняли за основу законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Новости

В Верховной Раде Украины сегодня, 1 марта, приняли за основу проект Закона «О Высшем антикоррупционном суде». Как передает корреспондент «Донецких новостей», за соответствующий законопроект, поданный президентом Украины Петром Порошенко, проголосовали 282 народных депутата.

Законопроектом № 7440 планируют определить принципы организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда, специальные требования к судьям этого суда и гарантии их деятельности, а также ввести модель антикоррупционного суда для борьбы с коррупцией в Украине при привлечении оптимального объема бюджетных средств.

«Законопроектом Высший антикоррупционный суд предлагается определить, как постоянно действующий высший специализированный суд в системе судоустройства Украины, задачей которого является осуществление правосудия в соответствии с определенными законом принципами и процедурами судопроизводства с целью защиты личности, общества и государства от коррупционных и связанных с ними преступлений и судебного контроля за досудебным расследованием этих преступлений», – говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект №7440 устанавливает, что другие суды не могут рассматривать уголовные производства по преступлениям, отнесенным к подсудности Высшего антикоррупционного суда. «Исключение составят производства относительно коррупционных преступлений, совершенных судьями или работниками Высшего антикоррупционного суда (такие производства не будут рассматриваться Высшим антикоррупционным судом), и случаи, когда в результате отводов, заявленных судьям, невозможно будет создать состав суда – в таком случае судебное разбирательство уголовного производства в первой инстанции предлагается возложить на апелляционный суд, юрисдикция которого распространяется на город Киев», – говорится в пояснении.

Юрисдикция Высшего антикоррупционного суда в случае принятия закона будет распространяться на всю территорию Украины.

После голосования за законопроект №7440 председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что профильные комитеты парламента смогут в ближайшее время рассмотреть все правки к документу и законопроект можно будет принять в целом.

В связи с принятием Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде» предполагается в течение 12 месяцев со дня вступления его в силу сформировать структуру Высшего антикоррупционного суда и провести конкурсы на должности судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и на должности других судей учреждения.

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