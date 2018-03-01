Отношения Америки и России зависят от конфликта на Донбассе, – экс-посол США. Новости

Дорога в лучшие отношения с США для России проходит через украинский кризис и урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине в 2003-2006 годах, директор Евразийского центра в составе Атлантического совета Джон Хербст.
«Полтора года назад россияне посылали Вашингтону именно такой график, именно такую повестку дня [о больших сделках между США и РФ]. Но год тому назад Вашингтон дал Москве понять, что они не готовы продать Украину, что дорога в лучшие отношения с нами идет через украинский кризис», – сказал он.
«Это значит, что Россия должна прекратить агрессию на Донбассе, чтобы наши отношения качественно изменились на лучшие», – подчеркнул Хербст.
Он также считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин должен понять, что не может победить на Донбассе, а агрессия РФ в Украине – громадная ошибка для России. «Тогда они пойдут на нужные уступки. Может быть будут миротворцы, может быть нет, но миротворцы могут стать инструментом, чтобы достичь мира на востоке Украины», – добавил американский дипломат.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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