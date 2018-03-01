Экспорт товаров в страны Евросоюза вырос на 30%, – Жебривский . Новости

Экспорт товаров из Донецкой обл. в страны Евросоюза в 2017 году вырос на 30%. Об этом сегодня, 1 марта, рассказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает пресс-служба ДонОГА.

«За этот год имеем высокие показатели – поступления в местные бюджеты выросли на 2,7 млрд грн, экспорт товаров в ЕС вырос на 30%, в целом экспортировано товаров на 4,4 млрд долл.», – сообщил Павел Жебривский.

Кроме того, по его словам, большое внимание областная власть уделяет поддержке малого и среднего бизнеса: в области успешно действует программа «Украинский донецкий куркуль». Глава области сообщил, что за 2017 год оказана финансовая поддержка 107 проектам в рамках данной программы. «Благодаря этой программе мы не только поддерживаем бизнес, но и создаем новые рабочие места. 25% проектов реализуется участниками АТО и переселенцами, возрождается бизнес на линии разграничения – 8 проектов уже реализованы в Авдеевке, Очеретино, Верхнекаменском, Светлодарске и Чермалыке», – сказал губернатор.

Напомним, 16 января 2018 года глава ДонОВГА показал предприятия «куркулей» в Краматорске, Славянске, Лимане и Александровке. А 17 января – он показал предприятия на юге области – в Мариуполе, Волновахском и Никольском районах. 18 января губернатор посетил предприятия «куркулей» на севере области.

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