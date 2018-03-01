Помощь переселенцам и восстановление инфраструктуры, – отчет о деятельности ДонОГА. Новости

На Донетчине власти направляют максимум усилий на восстановление инфраструктуры. Об этом сегодня, 1 марта, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

В частности, в течение 2017 года открыто движение на 52,3 км магистральных дорог области, отремонтированы 153 дороги коммунальной формы собственности, а также обновлены 3 въездные стелы в направлениях Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Кроме того, в области построены 5 новых асфальтобетонных заводов, производственная мощность которых позволит осуществлять ремонтные работы около 350 км дорог шириной 9 м ежегодно.

«Также отремонтировано 8 мостов и путепроводов, 23 остановки общественного транспорта, установлено 38 автономных светильников на солнечных фотомодулях. В 2017 году мы обновили троллейбусные и трамвайные парки области – приобретено 20 троллейбусов и 15 трамваев», – рассказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

В пресс-службе напомнили, что в Донецкой области зарегистрировано наибольшее количество внутренне перемещенных лиц. Из областного бюджета было выделено 13,1 млн грн на временное проживание ВПЛ, создано 48 мест компактного проживания для более чем 2700 человек. Кроме того, проведена реконструкция двух социальных общежитий – в Мариуполе и Бахмуте.

«Также мы отстроили 700 жилых домов и сооружений социальной сферы. Еще один важный момент: заведено с подконтрольной Украины территории электроснабжение для Травневого, Зайцево, Гладосово и Авдеевки, восстановлено водоснабжение Авдеевки и Торецка», – сообщил глава области.

Ранее глава Донетчины Павел Жебривский рассказал, что экспорт товаров из Донецкой обл. в страны Евросоюза в 2017 году вырос на 30%.

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