Насосную станцию на Донетчине отремонтировали за деньги ПРООН (Фото). Новости

Представительство ПРООН в Украине помогло отремонтировать насосную станцию 2-го подъема канала «Северский Донец – Донбасс» в Ореховатке (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 1 марта, сообщает пресс-служба КП «Компания "Вода Донбасса"».

«На данном объекте необходимо было выполнить капитальный ремонт кровли, так как в результате обветшания происходило разрушение несущих конструкций здания, и дорогостоящее электрооборудование подвергалось негативным воздействиям окружающей среды», – говорится в сообщении пресс-службы.

Работы по капитальному ремонту насосной станции проводились с октября 2017 года по февраль 2018 года. За это время было установлено 23 окна из металлопластикового профиля, 42 металлопластиковые двери и металлические ворота. Кроме того, была произведена замена внутреннего и наружного освещения, были заменены осевые вентиляторы на трансформаторах.

Напомним, 1 марта обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода, от которой вода из канала «Северский Донец – Донбасс» подается на 5 фильтровальных станций.