До последнего патрона: Певица Приходько собирается на Донбасс. Новости

В ближайшее время заслуженная артистка Украины, певица Анастасия Приходько (на фото) посетит Донбасс. Об этом сегодня, 1 марта, рассказала сама Приходько в ответ на вопрос корреспондента «Донецких новостей».

Известно, что ранее певица неоднократно бывала в зоне АТО и выступала для украинских военных. Очередная такая поездка, по ее словам, состоится в ближайшее время, причем продлится она долго. «Мы сейчас готовимся к поездке. Для нас это важно. Поездка будет длительной. Буду ездить до последнего патрона», – отметила Приходько.

Напомним, певица Анастасия Приходько уже более трех лет регулярно выступает для бойцов в зоне АТО и занимается волонтерской деятельностью для помощи армии.

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