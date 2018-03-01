Логистический центр и обвинения в коррупции на КПВВ «Майорск» проверят правоохранители. Новости

Правоохранительные органы проверят заявление главы военно-гражданской администрации поселка Зайцево Владимира Веселкина о незаконной торговле с «ДНР» через гуманитарно-логистический центр, расположенный в районе КПВВ «Майорск». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 марта, в ходе своей пресс-конференции заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«По логистическому центру особа, которая пока что исполняет обязанности военно-гражданской администрации, обвинила… В 4 инстанции направлены запросы для того, чтобы проверили те аргументы, которые он привел, – в СБУ, ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями, – прим.), налоговую и прокуратуру», – говорит он.

По словам губернатора, кроме того, целесообразность существования логистического центра в Майорске проверит специальная комиссия, о создании которой он сегодня подписал распоряжение. «Логистический центр для меня – это какая-то страшная обуза, мягко говоря. По поручению президента они были созданы – два. Один – в Майорске, второй – в Новотроицком. Если логистический центр не выполняет поставленные задачи, он будет закрыт. Но сначала проверят аргументы, приведенные этой особой», – сказал Жебривский.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации добавил, что в связи с заявлением руководителя поселка Зайцево Владимира Веселкина правоохранители проверят деятельность замглавы ДонОВГА Виктора Ремского. Также проверят и выполнение должностных обязанностей самого Веселкина – соответствует ли его работа занимаемой должности главы военно-гражданской администрации поселка Зайцево.

Как сообщалось ранее, начиная с 21 февраля, на въезде на КПВВ «Майорск» проводился рейд по борьбе с нелегальными перевозчиками, которые подвозят людей к данному контрольному пункту въезда-выезда. С этого дня военные не допускают на автостоянку, расположенную у КПВВ, частных перевозчиков, которые вынуждены задолго до пункта назначения высаживать пассажиров. В результате, 28 февраля на КПВВ «Майорск» взбунтовались водители автобусов, которые также утверждают, что силовики блокировали въезды на импровизированную автостанцию возле пункта пропуска и не дают им работать.

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