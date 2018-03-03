В поселках Краматорска проблемы с графиком движения транспорта. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) жители просят мэра повлиять на перевозчиков, в частности – пересмотреть график движения транспорта от Старого города в поселки, так как последний рейс уходит в 19:45 и нет дежурного автобуса.

Как заявил городской голова Краматорска Андрей Панков, о такой проблеме в мэрии знают. «Бесконечно идет война, можно сказать, с автоперевозчиками. В каждом индивидуальном случае на каждую жалобу мы реагируем. Какое-то время попускает до 9-10 часов вечера возят, но потом опять график пересматривают», – говорит он.

«Опять мы включаемся, опять реагируем, опять все это изменяется, но в каждом конкретном случае – есть телефоны на сайте исполкома, пусть люди не стесняются, звонят на телефоны отдела транспорта и энергетики. В каждом случае будем вмешиваться», – сказал Панков.

Мэр Краматорска также сообщил, что льготный проезд в городском транспорте с нового года никто не отменял и не ограничивал.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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