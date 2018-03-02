В «ДНР» изменилась схема оформления квартир, но очереди остались. Новости

В трех городах – Донецке, Горловке и Макеевке – с декабря прошлого года изменилась система оформления недвижимости «по правилам ДНР». Связано это с открытием здесь «единых регистрационных центров», на которые передали, в том числе, функции БТИ (бюро технической инвентаризации) по выдаче «техпаспортов ДНР» на квартиры и пр., и «отдела госрегистрации вещных прав» по регистрации права собственности на недвижимость.

Ранее оформлять документы на недвижимость необходимо было в отделениях БТИ. По состоянию на 2017 год в «ДНР» работало 17 городских отделений БТИ – в Донецке, Шахтерске, Горловке, Макеевке, Енакиево, Снежном, Харцызске, Тельманово, Старобешево, Новоазовске и др.

Теоретически процесс «регистрации» квартиры, скажем, в Донецке был следующим. Собственник, ответственный квартиросъемщик или наследники подавали пакет документов в БТИ (ул. Кобозева, 68а). После этого согласовывались дата и время обследования объекта техником, по результатам которого составлялся соответствующий «документ». По «закону ДНР» техинвентаризация должна была быть проведена в 30-дневный срок, но в некоторых случаях допускалось увеличение периода до 90 дней.

На практике получение техпаспорта оборачивалось настоящей проблемой. «В БТИ было две очереди. В одной надо было выстоять, чтобы взять талон на сдачу документов, вторая очередь – собственно для сдачи пакета. Талоны выдавали только по понедельникам и пятницам, и люди занимали очередь с 4-5 часов утра. В первый день я оказалась 300-й, так как пришла слишком поздно. Поняла: чтобы попасть в БТИ, надо занимать очередь в 5 утра. Попросила сходить сына, но из-за комендантского часа его чуть не задержала полиция. В итоге отпустили, но сколько нервов ему это стоило! Он простоял в очереди 4 часа, и ему дали талон на ноябрь!», – рассказала дончанка Анна Сергеевна.

В ноябре она все-таки сдала документы. «Там такие крики стояли, несколько драк произошло. Жильцам дома, где находится БТИ, пришлось даже в полицию обращаться… Я ходила в БТИ почти каждую неделю, и техпаспорт пришел к концу месяца. Люди в очереди говорили, что может не прийти и через три месяца», – вспоминает женщина.

Сейчас оформление техпаспортов происходит в «едином регистрационном центре», которые открыли пока лишь в Донецке, Горловке и Макеевке (в остальных городах оформление недвижимости проходит по прежней схеме – через БТИ).

Теперь в Донецке для получения техпаспорта «по правилам ДНР» нужно подавать документы в «ЕРЦ» (пр. Ильича, 17в).

Принцип деятельности «ЕРЦ» приближен к отлаженной в мирное время системе работы Центров административных услуг. Так, в терминале нужно получить талон с номером очереди. Но талоны выдаются только на данный день при наличии свободных мест. Сейчас в день выдают лишь 200 талонов, и это по всем направлениям работы «ЕРЦ». Из них «по услугам юстиции» (в т.ч. и по регистрации недвижимости, оформлению техпаспортов и пр.) в день выдают всего 100 шт. талонов (ранее БТИ того же Донецка в день выдавало 25-35 талонов, аналогичное число было и в «отделе госрегистрации вещных прав»).

«Если вы войдете в эту сотню (а обычно количество людей в очереди не превышает указанное число), то ваши документы на техпаспорт примут в тот же день», – утверждается в материале газеты.

В материале отмечается, что люди в надежде получить заветные талоны до сих пор приезжают рано утром. Но при этом приводится обнадеживающий пример дончанина Сергея. «Некоторые занимают очередь с 7 часов утра, были случаи приезжали и раньше. Мне рассказывали, что одну семью тут полиция задержала в комендантский час. Не вижу смысла так рано приезжать – все равно попадешь на прием», – рассказал Сергей, который якобы подъехал к «ЕРЦ» ровно к открытию (к 9:00) и смог сдать документы на техпаспорт к 16:00.

Процедура «регистрацию права собственности» на недвижимость «по правилам ДНР» теперь также проходит в «ЕРЦ». «Теперь можно подать пакет документов в ЕРЦ в течение одного дня, а через 15 дней получить на руки готовые документы», – говорится в материале.

«По данным пресс-службы Минюста ДНР, в период с 1 по 6 февраля было принято 591 заявление на проведение технической инвентаризации. Кроме того, за отчетный период проведены 456 технических инвентаризаций и изготовлены 427 технических паспортов… С 1 по 6 февраля были приняты 548 заявлений на регистрацию права собственности на объекты недвижимого имущества. За указанный период зарегистрировано право собственности на 477 объектов недвижимого имущества», – цитирует «минюст» газета.

Однако, статистика «минюста» приводится по всей «республике». При этом не уточняется, сколько было принято заявок и выдано итоговых «документов» в разрезе городов. Но с учетом, что с 1 по 6 февраля «ЕРЦ» Донецка работал 5 дней (в субботу также принимают документы), исходя из нормы – 100 талонов «по услугам юстиции», за этот период могли обслужить до 500 человек (по приему заявок на оформление техпаспортов, по регистрации «права собственности» и др. услугам).

Также отметим, что в иных разделах той же статьи газеты говорится, что в «отделе госрегистрации вещных прав» в ноябре 2017 года «людям давали талоны на... апрель 2018-го», в БТИ ситуация аналогичная. Т.е. статистика «минюста ДНР» по выдаче техпаспортов и документов на «зарегистрированное право собственности» приводится, скорее всего, по заявкам, которые жители подали еще в прошлом году.

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