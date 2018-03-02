В Украине весной начнут выплачивать увеличенные суммы регрессов. Новости

В Украине с 1 марта 2018 года будет осуществлен перерасчет страховых выплат для всех пострадавших на производстве, на их увеличение в этом году направлено около 2 млрд грн. Об этом во время отчета в Верховной Раде о деятельности правительства рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«На первом этапе на протяжении января-марта 2017 года было проведено осовременивание страховых выплат для почти 39 тыс. пострадавших на производстве, а также для 209,6 тыс. пострадавших на производстве пересчитаны страховые выплаты на коэффициент роста минимальной заработной платы», – сказал он.

«На втором этапе в этом году запланированы еще три перерасчета страховых выплат. С 1 января 2018 года были осовременены страховые выплаты для 174 тыс. пострадавших на производстве, которые были назначены в 2008-2011 годах. Дополнительно с 1 марта будут проведены еще два перерасчета для всех пострадавших на производстве – для 207 тыс. человек», – добавил Рева.

По данным Министерства социальной политики, с 1 марта 2018 года сумма выплат будет увеличена на 20% для всех пострадавших на производстве или их семей. Увеличенную сумму регрессов украинцы получат в начале апреля.

В течение 2017 года Фонд социального страхования Украины осуществил страховые выплаты пострадавшим на производстве и членам их семей в сумме 5,99 млрд грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Рада»

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