На Донетчине строят три полигона твердых бытовых отходов. Новости

Для Донетчины критическое значение имеет создание современных полигонов твердых бытовых отходов. В течение 2017 года начаты работы по строительству полигонов в Краматорске, Курахово и Волновахе. Об этом сегодня, 1 марта, во время публичного отчета заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

«Для улучшения условий обращения с отходами обновлен парк специализированной техники для сбора, транспортировки и складирования отходов – приобретено 25 единиц, приобретены современные контейнеры для сбора и сортировки мусора. Стоит отметить, что Донецкая область первая в Украине приобрела установку для переработки и обезвреживания ртутьсодержащих отходов», – заявил Павел Жебривский.

По его словам, в Донецкой области постоянно проводятся мероприятия по улучшению экологической обстановки и мониторинга окружающей среды. «В области внедрена первая в Украине автоматизированную систему мониторинга окружающей среды, соответствующей требованиям директив ЕС. Открыто очистные сооружения в Константиновке, Бахмутском и Добропольском районах. Проведено озеленение и реконструкцию парков и скверов городов Бахмут, Новогродовка, Константиновка. Увеличена площадь природно-заповедного фонда на 265,2 га», – отметил глава области.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2018 года жители Украины обязаны сортировать весь мусор по видам материалов, а также разделять его на подходящее для повторного использования.

Напомним, переселенка из Донецка, мама двоих детей Елена Кудаева, которая с семьей уже второй год живет в Краматорске, полгода назад полностью отказалась от использования полиэтиленовых пакетов и сортирует мусор дома. А также вместе с детьми она дома превращает пищевые отходы на натуральное удобрение – компост.

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