Study-tours: 100 человек из Донетчины успешно прошли стажировку в странах ЕС. Новости

В Донецкой области в 2017 году начаты международные study-tours по обучению и обмену опытом. Об этом сегодня, 1 марта, заявил во время публичного отчета заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский, сообщает корреспондент «Донецких новостей».
По его словам, уже более 100 человек успешно прошли стажировку в странах ЕС.
Жебривский также отметил, что в сфере образования должны работать профессионалы европейского уровня. «Именно поэтому 77 педагогов Донетчины, в рамках обмена опытом, посетили город Львов и страны ЕС – Литву, Чехию и Польшу», – заявил Павел Жебривский.
Напомним, что на Луганщине реализуют третий совместный проект учителей восточной и западной Украины в рамках проекта «Изменим страну вместе».
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