Путин не пойдет на компромиссы по Донбассу: Война на уровне геополитики. Новости

Послание президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию, в ходе которого он заявил о ряде новейших вооружений РФ, говорит о том, что США удалось втянуть РФ в дорогостоящую гонку вооружений, а также о том, что конфликт на Донбассе стал частью большой геополитической войны. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил военный эксперт Олег Жданов.
«США побеждают в том плане, что они добились своего. За два года они добились того, что они втянули Путина в реальную гонку вооружений с сумасшедшими затратами, с самыми огромными бюджетами. Я не знаю, насколько Россия потянет это, но они этого добились», – говорит он.
«Для нас тоже есть положительный момент в том плане, что противостояние уходит в геополитику – наверх, далеко. Здесь внизу на нас будут меньше обращать внимание. Максимум, что мы можем получить – это увеличение количества обстрелов или провокации на линии разграничения», – продолжает Жданов.
Эксперт считает, что Путин не пойдет ни на какие компромиссы в урегулировании конфликта на Донбассе, и Украине нужно быть к этому готовой. «Политика нынешнего руководства России, Путина и его команды, она не приемлет не только шаг назад, она не приемлет даже остановки. Он не пойдет ни на какой компромисс, и нам не стоит расслабляться и надо выдвигать свои геополитические требования», – отмечает Жданов.
«Надо участвовать в игре, надо втягиваться в эту большую игру по разрешению этого кризиса. При этом надо быстро и эффективно создавать вооруженные силы для того, чтобы за спиной стояла мощная армия», – сказал он.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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