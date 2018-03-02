При «ДНР» бюджет Донецка сократился на 32%. Новости

В 2017 году расходная часть «бюджета» Донецка составила 6,7 млрд руб. (3,19 млрд грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 2.03.18). Об этом в интервью местной газете рассказал «мэр» Донецка Алексей Кулемзин.

В «ДНР» цифры «бюджетов» засекречены, как поясняла причину «министр финансов» Екатерина Матющенко – в связи с «военным положением».

Поэтому сумму доходной части Кулемзин не называет, однако, отмечает, что «бюджет прошлого года был исполнен на 99,4%». При учете сбалансированности «бюджета» это позволяет предположить, что доход Донецка в 2017 году составил примерно 6,6598 млрд руб. (3,17 млрд грн).

Из иных финансовых показателей «мэр» озвучил лишь объем расходов «на восстановление значительных разрушений и подготовку к осенне-зимнему периоду бюджетных учреждений города» – более 25 млн руб. (11,9 млн грн).

Отметим, что при легитимной украинской власти бюджет Донецка принимался сбалансированным (т.е. доходная часть соответствовала расходной). Так, на 2013 год бюджет столицы Донецкой области составлял 2,5 млрд грн, а на 2014 год был принят горсоветом в сумме 4,63 млрд грн. Таким образом, если исходить из данных, озвученных Кулемзиным, за три года при «ДНР» бюджет Донецка сократился на 32%.

Как сообщалось ранее, по словам «главы администрации» Калининского района Донецка, «бюджет» района по итогам 2017 года стал профицитным («наши доходы существенно превысили расходы»). Однако, из-за невозможности самостоятельно распоряжаться средствами «бюджета» (финансы аккумулируются на уровне города), у района нет денег на восстановление разрушенных объектов инфраструктуры, капитальный ремонт жилья, также большие проблемы в сфере ЖКХ.

Читайте также: