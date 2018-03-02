В неподконтрольной Горловке ранена мирная жительница. Новости

В Горловке (неподконтрольная часть Донетчины) ранена мирная жительница. Об этом 1 марта сообщил «и.о. главы администрации» города Иван Приходько, передают местные интернет-ресурсы.

«В 13:00 в поселке Байрак по улице Дунаевского в результате обстрела была ранена женщина 1949 года рождения. Также повреждено здание школы №28 и местного дома культуры», – утверждает Приходько.

Также, по его словам, в этом же горловском поселке по улице Северодонецкая зафиксированы многочисленные повреждения в частном секторе.

Читайте также: