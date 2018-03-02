Сводка из зоны АТО за 1 марта: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 2 обстрела украинских позиций. Об этом сегодня, 2 марта, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник применил минометы калибром 82 мм у Светлодарска и выпустил в сторону позиций сил АТО 10 мин.

На донецком направлении противник вел огонь из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП и гранатометов в районе Песок.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 3 раза нарушили режим прекращения огня. Применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие. Огонь велся по районам двух населенных пунктов».

В «ЛНР» утверждают, «киевские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подвергся район села Калиновка. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».