«Командиры» уходят, боеприпасов не хватает: Ходаковский об «армии» «ДНР». Новости

В самом крупном «армейском корпусе ДНР» большая текучка кадров и катастрофическая нехватка боеприпасов. Об этом в ходе своей видеоконференции заявил экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.
«Как такового структурного подразделения бригада "Восток" уже не существует с 2015 года. Остались люди, единомышленники, подразделения, которые очень тесно со мной связаны и без меня существовать не могут», – говорит он.
По его словам, что касается «1-го армейского корпуса ДНР», то «положение дел там достаточно сложное». «Это самое крупное воинское формирование у нас на территории. Там больше проблем, чем в любом другом. Очень серьезно теряем кадровый ресурс, потому что люди устают от формализма, люди устают от постоянной не решаемости текущих проблем, от отношения к ним», – рассказывает Ходаковский.
«Не только в подразделениях "Востока", но и в других подразделениях участились случаи написания рапортов на увольнение. Уровень – командиры рот, командиры взводов, то есть, тот уровень, который находится непосредственно с солдатом. Не каждый командир батальона бывает на передовой, бывает на своих позициях. А вот те люди, которые с солдатом находятся, знают его нужды, отдают команды, отвечают за оборонительные рубежи, ведение боевых действий – эти люди пишут рапорты, уходят», – продолжил он.
По информации Ходаковского, в «1-м армейском корпусе ДНР» существует острая нехватка боеприпасов, особенно малого калибра. «Проблем много, нехватка всего катастрофическая. Я имею ввиду всего, что связано с непосредственными военными потребностями… Это вызвано в первую очередь политическими соображениями, чтоб снизить уровень активизации на передовой, но это бьет по нам очень серьезно… Это и по Луганску видно и по нашим обстоятельствам очень хорошо видно», – заявил Ходаковский.
Читайте также:
- О Захарченко лучше забыть: В «ДНР» жены погибших «ополченцев» не могут добиться выплат
- В «ДНР» на «таможне» задержали шахтеров, отказавшихся служить в «армии», – Госпогранслужба
- Россия формирует на Донбассе свою регулярную армию, – военный эксперт
- Большая часть «армии» «ДНР» и «ЛНР» состоит из местных жителей, – Матиос
- Бунт в «армии ДНР»: Мы – не туземцы, наши дети хотят есть!
- Сколько платят «новобранцам» в «ЛНР» и «ДНР»
- Не такие маленькие деньги: В «ДНР» назвали зарплаты в «армии»
- В «ДНР» настаивают: у них воюют добровольно за 15 тыс. руб.
- О ценах на интим услуги в «ДНР»: Три часа и зарплата военного в кармане
- В Горловке в «конфискованном» здании церкви адвентистов открыли траурный зал. «Не имеет аналогов ни в Украине, ни в ДНР» (Фото)
- Кому в «ДНР» выдают недополученную пенсию в связи со смертью
- «Главе ДНР» нажаловались на «паспортный» бардак: У половины хлопцев нет документов
- СИЗО Бахмута: Чем различаются условия содержания военных ВСУ и сторонников «Л/ДНР» (Фото)
Комментарии