«Командиры» уходят, боеприпасов не хватает: Ходаковский об «армии» «ДНР». Новости

В самом крупном «армейском корпусе ДНР» большая текучка кадров и катастрофическая нехватка боеприпасов. Об этом в ходе своей видеоконференции заявил экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

«Как такового структурного подразделения бригада "Восток" уже не существует с 2015 года. Остались люди, единомышленники, подразделения, которые очень тесно со мной связаны и без меня существовать не могут», – говорит он.

По его словам, что касается «1-го армейского корпуса ДНР», то «положение дел там достаточно сложное». «Это самое крупное воинское формирование у нас на территории. Там больше проблем, чем в любом другом. Очень серьезно теряем кадровый ресурс, потому что люди устают от формализма, люди устают от постоянной не решаемости текущих проблем, от отношения к ним», – рассказывает Ходаковский.

«Не только в подразделениях "Востока", но и в других подразделениях участились случаи написания рапортов на увольнение. Уровень – командиры рот, командиры взводов, то есть, тот уровень, который находится непосредственно с солдатом. Не каждый командир батальона бывает на передовой, бывает на своих позициях. А вот те люди, которые с солдатом находятся, знают его нужды, отдают команды, отвечают за оборонительные рубежи, ведение боевых действий – эти люди пишут рапорты, уходят», – продолжил он.

По информации Ходаковского, в «1-м армейском корпусе ДНР» существует острая нехватка боеприпасов, особенно малого калибра. «Проблем много, нехватка всего катастрофическая. Я имею ввиду всего, что связано с непосредственными военными потребностями… Это вызвано в первую очередь политическими соображениями, чтоб снизить уровень активизации на передовой, но это бьет по нам очень серьезно… Это и по Луганску видно и по нашим обстоятельствам очень хорошо видно», – заявил Ходаковский.

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