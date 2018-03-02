Пожары в Мариуполе: Горели авто, лицей и квартира. Новости

В Мариуполе 1 марта произошел пожар в многоквартирном жилом доме, в результате которого погибла женщина. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой обл.

Как отметили в пресс-службе, 1 марта в 20:02 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре на пр. Нахимова в Мариуполе. На месте происшествия спасатели выяснили: пожаром охвачена двухкомнатная квартира на 3-м этаже 3-этажного жилого дома. В одной из комнат на полу бойцы ГСЧС обнаружили тело женщины без признаков жизни. Пожар был локализован в 20:50 и ликвидирован в 22:02. Причина пожара устанавливается соответствующими специалистами.

По информации Контакт-центра Мариупольского городского совета, опубликованной на сайте Мариупольского горсовета, в тот же день спасатели выезжали еще на 2 пожара: утром поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля «Opel Astra» на улице Титова. Огнем повреждены приборная панель и проводка в салоне машины. Причины возгорания уточняют специалисты.

Около 12:00 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в бухгалтерии Аграрного лицея. Пламя потушили сотрудники учебного заведения до прибытия спасателей. Огонь уничтожил оргтехнику, повредил оконный блок, были закопчены стены. Причины пожара устанавливаются.

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