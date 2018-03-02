Гройсман и президент Латвии обсудили миротворческую миссию на Донбассе. Новости

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Риге проводит встречу с президентом Латвийской Республики Раймондсом Вейонисом, на которой стороны обсуждают перспективы миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом сегодня, 2 марта, глава украинского правительства написал в Тwitter.

«Второй день визита в Латвию. Ведем переговоры с президентом Латвийской Республики Вейонисом. Основные темы – усиление политического диалога, ситуация на востоке Украины, перспективы миротворческой миссии ООН на Донбассе», – написал Гройсман.

Как сообщалось ранее, по словам Петра Порошенко, миротворческая миссия ООН должна быть на Донбассе только на приемлемых для Украины условиях, при этом государство оставляет за собой право освобождать неподконтрольные территории военным путем.

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