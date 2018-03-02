Кадровые перестановки: В «ДНР» заменили «министра» . Новости

На неподконтрольной Донетчине «глава ДНР» Александр Захарченко «освободил от должности министра образования и науки» Ларису Полякову. Соответствующий «указ» был опубликован сегодня, 2 марта, местными интернет-ресурсами.

«Постановляю: освободить от занимаемой должности министра образования и науки Донецкой народной республики Полякову Ларису Петровну», – говорится в «указе», вступившем в силу 19 февраля.

На должность «министра образования и науки» назначен «ректор Донбасской национальной академии строительства и архитектуры ДНР» Евгений Горохов. «Постановляю: назначить с 20 февраля 2018 года на должность министра образования и науки Донецкой народной республики Евгения Васильевича Горохова», – говорится в «указе» Захарченко, подписанном также 19 февраля.

На фото: Евгений Горохов

Кроме того, на должность «заместителя министра» назначена Галина Черноводская.

Напомним, «правоохранители ДНР» задержали 22 сотрудника «министерства угля и энергетики ДНР», включая «главу ведомства» Эдуарда Голенко.

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