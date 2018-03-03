Иначе лишимся перевозчиков: В «ДНР» рассказали о ситуации с транспортом. Новости

На рынке маршрутных перевозок в «Донецкой народной республике» идет процесс монополизации. Об этом заявил «зампред комитета по транспорту и связи ДНР» Сергей Сверчков (на фото), передают местные интернет-ресурсы.

«Монополизации пока еще нет, но появился бизнесмен, который может себе позволить приобрести и содержать большой автобусный парк. Приблизительно полтора года назад он приобрел 2 АТП в Макеевке. На данный момент этот перевозчик покупает большое количество автобусов «Донбасс». Возможно, мы столкнемся с тем, что рынок будет монополизирован», – утверждает Сверчков.

По его словам, самой большой проблемой является тариф. «На сегодняшний день повышение тарифа невозможно, потому что он не будет соответствовать уровню доходов граждан. Но если государство не начнет программу поддержки перевозчиков, все может сложиться таким образом, что почти не останется технически исправных транспортных средств», – уверяет зампред комитета по транспорту и связи ДНР».

И, по его словам, автобусов становится меньше. «В довоенный период в Донецке на рейс выходило 1250 автобусов, сейчас – около 500. Автобусы покупались в 2008-2010 гг. На тот момент действовали программы по кредитованию, лизинг и т.д. Это были автобусы украинского производства, но им уже около 10 лет, цены на запчасти стали значительно выше», – утверждает Сверчков.

Тарифы на проезд в общественном транспорте, которые действовали в довоенный период, просто умножили на 2. С момента введения рубля в оборот стоимость проезда варьируется в пределах 8-9 руб. «На данный момент экономически обоснованный тариф по ряду маршрутов – от 12 до 15 руб. По словам перевозчиков, за 4 года войны они только разбирают автобусы, которые есть в их автопарке. Например, с двух или трех автобусов собирают один. То есть, автопарк уменьшается», – заявляет заявил «зампред комитета по транспорту и связи ДНР». При этом автобусы «Донбасс» не заказал никто из перевозчиков, не считая одного крупного.

По словам Сверчкова, этой зимой у всех автопредприятий начались задержки по выплате заработной платы. На это наложилось резкое повышение стоимости ГСМ. Перевозчиков нужно поддержать, считает он. «Иначе мы можем остаться без перевозчиков, 90% из которых – частники», – утверждает он.

Сверчков рассказал, что более 20 категорий людей в «республике» имеют право на льготный проезд. «Но это не должно происходить за счет частного бизнеса. В довоенное время из бюджета постоянно выделялись дотации за перевозку льготных категорий, сейчас ничего не делается для поддержки перевозчиков. Например, в автобусе из 30 мест порядка 20-26 мест – это льготники», – уверяет он.

Решение проблемы «министерство транспорта» видит в том, чтобы в пригородных автобусах было не более 20% льготников и продавать перевозчикам ГСМ по закупке.

Напомним, в неподконтрольном Луганске 3 года не закупали городской транспорт, а на маршруты с момента начала боевых действий выходит втрое меньше автобусов, чем в довоенное время.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» склоняются к переходу к коммунальной транспортной системе.

Напомним, 11 августа в Донецке состоялась презентация первых двух автобусов, которые в «Донецкой народной республике» решили выпускать под маркой «Донбасс». В этот же день в Донецке «глава ДНР» Александр Захарченко провел тест-драйв автобуса «Донбасс».

Первые выпущенные 10 автобусов передали Горловке, но жители города не в восторге от этой новости.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным «ДНР», потребность в автобусах городского и пригородного сообщения с общим количеством до 60 мест составляет более 900 единиц. При этом как сообщил «мэр» Донецка Алексей Кулемзин, в Донецке до войны на городские маршруты выходили порядка 1200 автобусов, сегодня из-за изношенности подвижного состава – вполовину меньше.

А проведенное в ноябре 2016 года повышение стоимости проезда в маршрутных такси и на частных автобусах, например, Донецка даже через год не принесло желаемый результат с обновлением автопарка.

«Мэр» Донецка добавил, что у «ДНР» нет средств на обновление и расширение городского автобусного и электротранспорта, цена транспорта российского производства для «ДНР» слишком высока.

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