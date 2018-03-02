Бесплатная диагностика и операции: В прифронтовую Авдеевку едут детские кардиологи. Новости

В Авдеевке (Донецкая обл.) два дня будут проводить выездной консультативный прием детские кардиологи. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заведующая отделением рентгенангиографии и эндоваскулярной хирургии в ДУ «Научно-практический центр детской кардиологии и кардиохирургии» Министерства охраны здоровья Украины Юлия Кузьменко.

«23-24 марта кардиологи (и я за компанию) "ГУ НПМ Центр детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины" будут проводить выездной консультативный прием детей с патологией сердца и магистральных сосудов в г. Авдеевка с УЗД диагностикой», – написала она.

«У кого есть подопечные с проблемами с сердечком – приводите, чтобы мы могли посмотреть, при необходимости назначить лечение или спланировать операцию (напоминаю, операции в центре бесплатные!)», – добавила Кузьменко.

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