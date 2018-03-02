Официально: В Украине на одну вакансию семь безработных. Новости

В Украине по данным на 1 января 2018 года в центрах занятости было зарегистрировано 354 тыс. безработных, а вакансий – всего 50 тыс. Об этом во время отчета в Верховной Раде о деятельности правительства сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«В 2017 году удалось увеличить на 37 тыс. трудоустроенных лиц, число которых по году составило 783 тыс. человек. При этом 45% из них были трудоустроены до получения статуса безработного. На 11% выросло количество работодателей, которые сотрудничали с центрами занятости, и составило 183 тыс.», – сказал он.

По данным министра социальной политики, благодаря оперативному трудоустройству в 2017 году на 9% уменьшилось число безработных. «По состоянию на 1 января 2018 года на учете находились 354 тыс. безработных. В то же время число зарегистрированных вакансий в Государственной службе занятости выросло на 40% и составляет 50 тыс. единиц», – сообщил Рева.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Рада»

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