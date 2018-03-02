Закрыть школы, предприятия – на мазут: Последствия отказа «Газпрома» поставлять газ в Украину. Новости

В Украине в связи с отказом «Газпрома» поставлять газ в стране введен национальный план действий в энергетической отрасли. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 марта, во время часа вопросов правительству с трибуны Верховной Рады заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«По информации председателя правления "НАК "Нафтогаз", которая была вчера озвучена, в связи с невыполнением "Газпромом" своих контрактных обязательств, определенных Стокгольмским судом, и возвращением предоплаты, которая была оплачена "НАК "Нафтогаз Украины", "НАК "Нафтогаз Украины" столкнулся с дисбалансом в общем балансе нашего государства порядка 15-20 млн куб. м газа», – говорит он.

В четверг, 1 марта, этот вопрос был поднят президентом Украины на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Также в экстренном порядке провели совместно с правительством заседание кризисного штаба. «По результатам этого заседания протокольным поручением кризисного комитета введен национальный план действий. Сегодня утром я провел селектор со всеми областными государственными администрациями. На сегодняшний день мы все без исключения работаем в штатном режиме», – сообщил Насалик.

По его словам, план действий предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут. «Это даст нам возможность экономить порядка 15-20 млн куб. газа в сутки. Чтоб ввести это решение министерство обратилось в Европейский секретариат и проинформировало, что на протяжении 5 дней введен план национальных действий, мы будем использовать мазут», – продолжил министр энергетики.

«Начиная с сегодняшнего дня, полностью остановить работу дошкольных начальных учреждений, школах и вузах до 6 марта. При этом предусмотреть, чтобы температурный режим в этих учреждениях был в минимально допустимых нормах», – сказал Насалик.

Министерство энергетики и угольной промышленности также обратилось к производителям, чтобы они пересмотрели графики производства ради экономии газовых ресурсов. «Согласно балансу, проблема существует до 5-6 марта. Дальше мы будем работать по балансу», – добавил министр.

Как сообщалось ранее, «НАК "Нафтогаз Украины"» выиграл в Стокгольме арбитражный суд против «Газпрома». По итогам двух арбитражных производств в Стокгольме, российский «Газпром» должен заплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза». Если «Газпром» не оплатит украинской стороне деньги по решению Стокгольмского арбитража, НАК «Нафтогаз Украины» будет добиваться ареста активов российской компании. С 1 марта «Газпром» прекратил поставки газа в Украину.

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