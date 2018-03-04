Купил в Донецке: Житель показал сухой паек армии России (Фото). Новости

Житель временно неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец (на фото) рассказал и показал, из чего состоит сухой паек армии России. Этот набор он увидел в продаже на сайте объявлений, заинтересовался и приобрел, находясь в Донецке.
«Сидел в инете. Нашел сухпаек от Военторга и, недолго думая, решил приобрести и показать вам», – сказал Игорь.
По его словам, коробку он купил за 400 руб. (примерно 200 грн). Ее вес, согласно надписи на упаковке, – 2 кг 100 грамм.
Индивидуальный рацион питания (ИРП), сухой паек – набор продуктов, предназначенный для питания военнослужащих, а также гражданских лиц в условиях, когда нет возможности готовить горячую пищу.
«Что меня первое удивило – "Не для продажи"», – показал надпись на коробке Игорь.
На упаковке указано, что произведено по заказу АО «Военторг», город Москва. Изготовитель – Россия, Липецкая область, город Грязи. Также на коробке указан состав содержимого.
В состав входит:
- концентрат сухой натуральный быстрорастворимый со вкусами вишни, персика и малины. Всего 3 шт;
- 3 пластиковых одноразовых ложки;
- 1 пластиковый одноразовый нож;
- 1 упаковка паштета печеночного;
- 1 упаковка фарша колбасного любительского;
- 1 упаковка повидла яблочного, масса – 45 грамм;
- 1 упаковка пюре из яблок, масса – 100 грамм;
- 1 упаковка икры из овощей, масса – 100 грамм;
- 1 упаковка водо- и ветроустойчивых спичек;
- 3 упаковки универсальных салфеток;
- 3 упаковки сахара по 20 грамм;
- 1 таблетка «Витрефор» (витаминно-минеральных комплекс);
- 1 шоколадный батончик «Офицерский» весом 30 грамм;
- 1 упаковка шпика соленого консервированного весом 100 грамм;
- 1 упаковка жевательной резинки ТМ «Stimorol»;
- 1 пакетик кофе;
- 2 пакетика чая;
- 1 пакетик черного перца;
- 1 пакетик сливок сухих быстрорастворимых;
- 1 пакетик соли;
- 1 упаковка сыра плавленного консервированного стерилизованного весом 80 грамм;
- 1 упаковка сухого спирта из 3 шт – «Разогреватель портативный РП 3»;
- 4 пачки хлебцев «Армейские галеты» 2 видов;
- 3 шт дезинфицирующего средства для обеззараживания в форме таблетки;
- 1 упаковка мяса с фасолью и овощами весом 250 грамм;
- 1 упаковка тефтелей из говядины весом 250 грамм;
- 1 упаковка каши рисовой с говядиной, 250 грамм;
- 3 бумажные салфетки.
Также прилагается «Дополнительная информация к пище» и «Инструкция по использованию ИРП», где расписано сколько белков, жиров и углеводов содержится в данной продукции.
«Практически вся продукция фирмы "Рускон". Срок годности, в принципе, на всех одинаковый. Произведено было 3 февраля 2016 года, а годен до 2 февраля 2019 года», – отметил Игорь.
«Я думаю, нам в походных целях с женой пригодится, как отправимся куда-нибудь в поход или на рыбалочку», – подытожил дончанин.
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