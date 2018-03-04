Купил в Донецке: Житель показал сухой паек армии России (Фото). Новости

Житель временно неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец (на фото) рассказал и показал, из чего состоит сухой паек армии России. Этот набор он увидел в продаже на сайте объявлений, заинтересовался и приобрел, находясь в Донецке.

«Сидел в инете. Нашел сухпаек от Военторга и, недолго думая, решил приобрести и показать вам», – сказал Игорь.

По его словам, коробку он купил за 400 руб. (примерно 200 грн). Ее вес, согласно надписи на упаковке, – 2 кг 100 грамм.

Индивидуальный рацион питания (ИРП), сухой паек – набор продуктов, предназначенный для питания военнослужащих, а также гражданских лиц в условиях, когда нет возможности готовить горячую пищу.

«Что меня первое удивило – "Не для продажи"», – показал надпись на коробке Игорь.

На упаковке указано, что произведено по заказу АО «Военторг», город Москва. Изготовитель – Россия, Липецкая область, город Грязи. Также на коробке указан состав содержимого.

В состав входит:

концентрат сухой натуральный быстрорастворимый со вкусами вишни, персика и малины. Всего 3 шт;

3 пластиковых одноразовых ложки;

1 пластиковый одноразовый нож;

1 упаковка паштета печеночного;

1 упаковка фарша колбасного любительского;

1 упаковка повидла яблочного, масса – 45 грамм;

1 упаковка пюре из яблок, масса – 100 грамм;

1 упаковка икры из овощей, масса – 100 грамм;

1 упаковка водо- и ветроустойчивых спичек;

3 упаковки универсальных салфеток;

3 упаковки сахара по 20 грамм;

1 таблетка «Витрефор» (витаминно-минеральных комплекс) ;

1 шоколадный батончик «Офицерский» весом 30 грамм;

1 упаковка шпика соленого консервированного весом 100 грамм;

1 упаковка жевательной резинки ТМ «Stimorol»;

1 пакетик кофе;

2 пакетика чая;

1 пакетик черного перца;

1 пакетик сливок сухих быстрорастворимых;

1 пакетик соли;

1 упаковка сыра плавленного консервированного стерилизованного весом 80 грамм;

1 упаковка сухого спирта из 3 шт – «Разогреватель портативный РП 3»;

4 пачки хлебцев «Армейские галеты» 2 видов;

3 шт дезинфицирующего средства для обеззараживания в форме таблетки;

1 упаковка мяса с фасолью и овощами весом 250 грамм;

1 упаковка тефтелей из говядины весом 250 грамм;

1 упаковка каши рисовой с говядиной, 250 грамм;

3 бумажные салфетки.

Также прилагается «Дополнительная информация к пище» и «Инструкция по использованию ИРП», где расписано сколько белков, жиров и углеводов содержится в данной продукции.

«Практически вся продукция фирмы "Рускон". Срок годности, в принципе, на всех одинаковый. Произведено было 3 февраля 2016 года, а годен до 2 февраля 2019 года», – отметил Игорь.

«Я думаю, нам в походных целях с женой пригодится, как отправимся куда-нибудь в поход или на рыбалочку», – подытожил дончанин.

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